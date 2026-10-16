Wochenendkolumne Nostalgie in textiler und blecherner Form Markus Müller 16.10.2026, 15:00 Uhr

i Noch bis kurz vor Weihnachten kann die Sonderausstellung „Von Kopf bis Fuß – Schätze aus Westerwälder Kleiderschränken“ im Landschaftsmuseum in Hachenburg besucht werden. Markus Müller

In die Wäller Vergangenheit versetzt fühlt sich unser Kolumnist diese Woche im Hachenburger Landschaftsmuseum sowie im Urlaub in Schweden. Doch manches Alte sollte auch einfach mal ausgetauscht werden, findet Markus Müller.

Vergangene Woche hatte ich ja schon mal das Jubiläum des Landschaftsmuseums Westerwald in Hachenburg thematisiert, zu dem es ja jetzt auch ein Buch und eine Ausstellung gibt. Aber noch läuft – nur noch bis kurz vor Weihnachten – eine große Sonderausstellung, die man einfach gesehen haben muss: „Von Kopf bis Fuß – Schätze aus Westerwälder Kleiderschränken“.







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