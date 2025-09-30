Mehr Einkaufsfläche für Kunden Norma eröffnet seinen neuen Supermarkt in Höhn 30.09.2025, 16:00 Uhr

i Der neue Norma-Markt in Höhn öffnet am 6. Oktober erstmals seine Türen für die Kundschaft. Thorsten Ferdinand

Der Lebensmittel-Discount-Markt in Deutschland ist umkämpft. Wer bei den Kunden bestehen will, muss ein modernes Einkaufserlebnis bieten. Diesem Anspruch trägt die Kette Norma nun mit zwei Projekten in der Verbandsgemeinde Westerburg Rechnung.

Die Discount-Kette Norma eröffnet am 6. Oktober ihren neuen Supermarkt in Höhn. In den vergangenen Monaten wurde das ehemalige Edeka-Gebäude dort umgebaut und saniert, wie Expansionsleiter Sven Weißbrodt im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Der Edeka-Markt der Familie Osterkamp ist vor vier Jahren in seinen Neubau im Gewerbepark umgezogen, weshalb das alte Edeka-Gebäude vorübergehend leer stand.







