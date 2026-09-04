Kinderhospizdienst gibt Zeit Noel (5) leidet an Gendefekt und bekommt viel Hilfe Angela Baumeier 04.09.2026, 10:00 Uhr

i Der fünfjährige Noel leidet an einem sehr seltenen Gendefekt. Seit zwei Jahren wird die Familie durch den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald unterstützt. Jennifer Heibel

Seit fast zwei Jahren unterstützt der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald eine Familie, deren Sohn viel Förderung braucht. Immer donnerstags ist eine Ehrenamtliche im Einsatz und begleitet mit Empathie Eltern und den kleinen Jungen.

Im Mai 2024 hat der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald unter dem Dach der Deutschen Kinderhospizdienste seine Arbeit in Hachenburg aufgenommen. Er beg leitet Familien mit lebensverkürzend oder lebensbedrohlich erkrankten Kindern ab der Diagnose im Alltag, in Krisensituationen und über den Tod des Kindes hinaus.







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