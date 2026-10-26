Chorfestival in Marienstatt
Noch vor erstem Ton ist klar, wie besonders Abend wird
Der katholische Kirchenchor Hachenburg Marienstatt beim „Singen der Chöre“ in der Basilika der Abteikirche des Klosters Marienst
Der katholische Kirchenchor Hachenburg Marienstatt beim „Singen der Chöre“ in der Basilika der Abteikirche des Klosters Marienstatt.
Röder-Moldenhauer

Stimmgewaltiger Auftritt: Rund 200 Mitwirkende sorgten beim „Singen der Chöre“ für Gänsehaut. Neben der anspruchsvollen Messe rissen auch bekannte Melodien wie „I will follow him“ das Publikum in der Abteikirche mit.

Lesezeit 2 Minuten
Es war ein beeindruckender Anblick. Rund 200 Sängerinnen und Sänger brachten am Samstagabend die Basilika der Abteikirche des Klosters Marienstatt zum Klingen und sorgten für eine Atmosphäre, die schon vor dem ersten Ton spüren ließ, dass dieser Abend etwas Besonderes werden würde.
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