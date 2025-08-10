Seit März ist die B255 zwischen Langenhahn und Rothenbach gesperrt. Wir haben beim LBM nachgefragt, wie lange die Bauarbeiten noch dauern und ob die Umleitungsstrecken von allen Verkehrsteilnehmern angenommen werden.

Die Arbeiten an der B255 bei Langenhahn liegen im Zeitplan und können voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Das berichtet der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez auf Anfrage unserer Zeitung. Der zweite Bauabschnitt an der Bundesstraße im Ortsteil Hintermühlen hat im März begonnen, nachdem im vergangenen Jahr bereits die Fahrbahn außerhalb der Ortslage instandgesetzt wurde. Pendler müssen noch bis Dezember mit der großflächigen Umleitung leben.

Hauptgrund für die lange Bauzeit in diesem Jahr ist die Erneuerung der Wasserleitungen und der Kanalisation in Hintermühlen. Laut LBM sind diese Arbeiten aber bereits weitgehend abgeschlossen. Es müssen nur noch die Hausanschlüsse hergestellt werden, heißt es. Anschließend folgt dann noch der Ausbau der Straße und des Gehwegs mit Bordsteinen. Die Baufirma arbeitet im Durchschnitt mit drei Kolonnen, so die Straßenbaubehörde.

i Die Arbeiten an der Kanalisation in Hintermühlen sind bereits weitgehend abgeschlossen. Die neue Fahrbahn muss allerdings noch gebaut werden. Thorsten Ferdinand

Für Verärgerung bei Arbeitern und Anliegern sorgen auch im zweiten Jahr Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Umleitungsbeschilderung halten und eigenmächtig nach Abkürzungen suchen. Obwohl die Beschilderung kaum zu übersehen ist, gebe es auch 2025 wieder Autofahrer, die bis zu den Absperrschranken fahren und dann versuchen, sich einen Weg durch die Baustelle zu bahnen, so der LBM.

Im vergangenen Jahr war die Situation an den besonders betroffenen Streckenabschnitten mehrmals eskaliert. Insbesondere in der Einhausstraße in Hintermühlen und in der Ortsdurchfahrt von Rothenbach-Himburg kam es wiederholt zu Konflikten, da diese Straßen sehr schmal und nicht für ein hohes Verkehrsaufkommen ausgelegt sind. Die Einhausstraße in Hintermühlen wurde deshalb 2024 komplett gesperrt. In Himburg versuchte man, das Verkehrsaufkommen mit einer Ampel einzudämmen. Diese wurde jedoch immer wieder missachtet und sogar beschädigt.

i Die Schranke öffnet sich nur für registrierte Verkehrsteilnehmer, die berechtigt sind, nach Himburg zu fahren. Thorsten Ferdinand

In diesem Jahr riegelte der LBM die Ortsdurchfahrt von Himburg vollständig für den Durchgangsverkehr ab. Es wurde eine Schranke mit Videoüberwachung installiert, die sich nur für registrierte Anlieger sowie für offizielle Einsatz- und Dienstfahrzeuge öffnet. Diese Maßnahme habe die Erwartungen voll erfüllt, so der LBM. Zwar sei auch die Schranke bereits zweimal beschädigt worden. Grundsätzlich sei es aber damit gelungen, den Schleichverkehr über die schmale Kreisstraße zu unterbinden. Den Einsatz solcher Schranken werde man künftig auch bei anderen Bauprojekten prüfen, wenn sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Umleitungsbeschilderung halten, so der LBM weiter.

Hintergrund: Die schmale Kreisstraße durch Himburg verbindet die B255 mit der L304 zwischen Langenhahn und Freilingen. Da die Umleitungsstrecke über Wölferlingen und Arnshöfen von einigen Verkehrsteilnehmern als großer Umweg empfunden wird, suchen sie nach Abkürzungen bei Rothenbach und Langenhahn. Der LBM hat dort jedoch auch alle Feldwege abgeriegelt. Die Einhausstraße kann in diesem Jahr ohnehin nicht als Schleichweg genutzt werden, da sie in die B255-Baustelle mündet.