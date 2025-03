Mit Spannung war im Westerwälder Kreistag auf Nachrichten zur Lage des Krankenhauses in Hachenburg gewartet worden: Wie geht es nach der Insolvenz der DRK-Trägergesellschaft weiter? Wird jetzt doch neu gebaut oder wird die Klinik saniert? Doch gleich zu Beginn der Sitzung sagte Landrat Achim Schwickert, dass es noch keine neuen Nachrichten gibt – zumindest keine für die Öffentlichkeit. Allerdings wurde auf seine Bitte hin einstimmig ein nicht öffentlicher Tagesordnungspunkt in die Sitzung mit aufgenommen. Der wurde dann am Ende hinter verschlossenen Türen verhandelt. Da dort kein Beschluss gefasst wurde, konnte Schwickert demzufolge auch am Ende kein Beschlussergebnis verkünden.

Eventuell Nachtragshaushalt notwendig

Bei der Beratung anderer finanzieller Angelegenheiten deutete der Landrat an, dass bei finanziellen Hilfen für die Klinik sogar ein Nachtragshaushalt notwendig werden könne, die den Etat des Kreises womöglich nicht mehr so positiv dastehen lasse, wie es im landesweiten Vergleich noch der Fall ist.