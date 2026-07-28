Attacke auf Fohlen in Nauort
Noch kein Durchbruch bei Ermittlungen nach brutaler Tat
Daniela Pandel mit einem ihrer beiden neun Wochen alten Fohlen, die in der Nacht zu vorigem Mittwoch offenbar mit einem Messer s
Daniela Pandel mit einem ihrer beiden neun Wochen alten Fohlen, die in der Nacht zu vorigem Mittwoch offenbar mit einem Messer schwer verletzt wurden.
Korzilius Daniel

Die Kriminalpolizei ist wegen des brutalen Messerangriffs auf zwei Fohlen in Nauort eingeschaltet worden. Zeugen werden dringend um Mithilfe gebeten, um den oder die Täter zu fassen.

Lesezeit 1 Minute
Die Kriminalpolizei Montabaur ermittelt im Fall der zwei auf einer Weide bei Nauort schwer verletzten Fohlen. In der Nacht von 21. auf 22. Juli waren die beiden erst neun Wochen alten Tiere von bisher Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden. Beiden wurden massive Schnittwunden zugefügt, laut Tierärztin ganz klar „von Menschenhand“.
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