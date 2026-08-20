Unwetter im Westerwald Noch immer sind Haushalte ohne Strom Thorsten Ferdinand

Katrin Maue-Klaeser 20.08.2026, 16:47 Uhr

i Der zwischen Montabaur und Dernbach feststeckende Nahverkehrszug hat unbeschadet den Bahnhof Wirges erreicht. Markus Müller

Ein Nahverkehrszug blieb bei Dernbach liegen und wurde evakuiert, die ICE-Strecke war zeitweise gesperrt. Unmengen Grünschnitt fallen bei Aufräumarbeiten in betroffenen Orten an. Die Stromversorgung bereitet immer noch örtlich Probleme.

Stundenlange Stromausfälle haben die Westerwälder während und noch lang nach dem Unwetter von Mittwochabend im Griff gehabt. Wie die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) am Donnerstagmittag mitteilt, arbeite die Firmengruppe mit allen verfügbaren Kräften an der Wiederherstellung der Versorgung.







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