Westerwälder Erfolgsgeschichte
Noah-Constantin Jung ist ausgezeichneter Augenoptiker 
Noah-Constantin Jung beim Richten einer Brille. Das Handwerkliche macht ihm genauso viel Spaß wie das Kreative.
Noah-Constantin Jung beim Richten einer Brille. Das Handwerkliche macht ihm genauso viel Spaß wie das Kreative.
Mariam Nasiripour

Womit ein junger Meisterschüler aus dem Westerwald bei der Deutschen Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk punkten konnte und welche Pläne er hat, berichtet er im Interview.

Lesezeit 2 Minuten
Noah-Constantin Jung ist der kreativste Optiker Deutschlands und der beste Geselle in Rheinland-Pfalz. Der 22-Jährige hatte im vergangenen Jahr als rheinland-pfälzischer Landessieger bei der Deutschen Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) teilgenommen und den Sonderpreis „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ gewonnen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren