Womit ein junger Meisterschüler aus dem Westerwald bei der Deutschen Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk punkten konnte und welche Pläne er hat, berichtet er im Interview.
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Noah-Constantin Jung ist der kreativste Optiker Deutschlands und der beste Geselle in Rheinland-Pfalz. Der 22-Jährige hatte im vergangenen Jahr als rheinland-pfälzischer Landessieger bei der Deutschen Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) teilgenommen und den Sonderpreis „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ gewonnen.