Westerwälder Erfolgsgeschichte Noah-Constantin Jung ist ausgezeichneter Augenoptiker Mariam Nasiripour 18.04.2026, 10:00 Uhr

i Noah-Constantin Jung beim Richten einer Brille. Das Handwerkliche macht ihm genauso viel Spaß wie das Kreative. Mariam Nasiripour

Womit ein junger Meisterschüler aus dem Westerwald bei der Deutschen Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk punkten konnte und welche Pläne er hat, berichtet er im Interview.

Noah-Constantin Jung ist der kreativste Optiker Deutschlands und der beste Geselle in Rheinland-Pfalz. Der 22-Jährige hatte im vergangenen Jahr als rheinland-pfälzischer Landessieger bei der Deutschen Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) teilgenommen und den Sonderpreis „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ gewonnen.







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