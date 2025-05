Mehr als 20 Gruppen hatten sich zum großen Festzug des Karnevalsvereins Nistertal anlässlich des 33-jährigen Bestehens angemeldet. Schon lange vor dem Start standen die ersten Wagen und Fußgruppen bereit, Lautsprecher dröhnten, und nach und nach füllte sich die Hornisterstraße mit bunt kostümierten Teilnehmern – zu Fuß oder auf festlich geschmückten Fahrzeugen.

Karnevals- und Musikvereine freuten sich über einen Umzug bei bestem Wetter – ganz anders als in der kalten Session. Der Wettergott meinte es gut mit den Nistertaler Jecken: Strahlender Sonnenschein sorgte für sommerliche Stimmung. Statt Frieren war Schwitzen angesagt, die Vereinsschals wurden eher aus optischen Gründen getragen, und ein kühles Bier schmeckte bei diesen Temperaturen doppelt so gut.

i Auch der Nachwuchs beteiligte sich beim Karnevalfeiern im Sonnenschein. Röder-Moldenhauer

Um Punkt 15.11 Uhr setzte sich der Festzug in Bewegung und zog mit lauter Musik und viel Applaus durch das Tal der Nister. Nach rund einer Stunde endete der Umzug an der Sporthalle. Neben vielen Gruppen aus der Region reisten auch weiter entfernte Gäste an – etwa das 1. Husarenkorps Blau-Gold Heddesdorf, die Schlossgarde Mons-Tabor aus Montabaur und die Karnevalsfreunde Blau-Gold Ransbach-Baumbach.

Nach dem Festzug ging es direkt auf der Bühne weiter: Der Karnevalsverein Nistertal (KVN) hatte ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das mit tänzerischen und akrobatischen Darbietungen begeisterte. Zunächst marschierten die Aktiven des KVN ein, es folgten Begrüßungsworte von Rainer Benner und Anton Hüsch sowie eine Rede der Prinzessinnen und ihres Gefolges.

i Akrobatische Einlagen gab es bereits im Umzug zu sehen. ROEDER-MOLDENHAUER. Röder-Moldenhauer

Im Anschluss präsentierten verschiedene Gruppen ihr Können: die Showtanzgruppe der Husaren aus Heddesdorf, Infinity & Alhazar vom TGV Nistertal, Ricardas Solistenteam, die Dancing Queens aus Stockum-Püschen, Tanzmariechen der Schlossgarde Mons-Tabor, des TSG Westerwald/Mittelrhein und des Renneroder Karnevalsvereins. Aus den eigenen Reihen begeisterten die Große Garde, Jugendgarde, Dance Monkeys, die Basaltköpp, Solomariechen Jennifer Hoffmann und die Ladypower.

Für viel Gelächter sorgte anschließend das Komiker-Duo Willy und Ernst, die aus ihrem Single-Leben berichteten. Danach wurde es feierlich: Zahlreiche befreundete Vereine kamen auf die Bühne, um dem KVN zum 33. Geburtstag zu gratulieren und Geschenke zu überreichen. Den musikalischen Abschluss bildete die kölsche Coverband „Onehitwonder“ aus Siegen, die zweieinhalb Stunden lang für Partystimmung mit bekannten Karnevalshits sorgte.

i Das kühle Bier schmeckte bei fast sommerlichen Temperaturen doppelt so gut. Röder-Moldenhauer

Damit endete der offizielle Teil der Feier. Für die Aktiven des KVN begann nun der gemütliche Ausklang mit Gästen und Freunden.

Mit dem Fest ist auch für den KVN die Session 2025 endgültig zu Ende. Der Verein blickt auf eine lange, freudige Zeit zurück und bedankt sich bei allen Mitgliedern, Unterstützern, befreundeten Vereinen und natürlich bei allen Besuchern. red