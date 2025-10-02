Regelmäßig kam es in der Vergangenheit an der Eisenbahnunterführung zwischen den Nistertaler Ortsteilen Büdingen und Erbach zu Verkehrsbehinderungen. Ortsbürgermeister Christian Benner berichtet, warum er hier auf spürbare Besserung hofft.
Erneut musste die Ortsdurchfahrt Nistertal wegen des Brückenneubaus an der Eisenbahnunterführung zwischen den Ortsteilen Büdingen und Erbach für einige Tage voll gesperrt werden. Nach Auskunft von Ortsbürgermeister Christian Benner hat diese Sperrung zwar die Abläufe im Dorf etwas eingeschränkt, aber nicht wirklich belastet.