Brücke wird neu gebaut Nistertal freut sich auf sichere Eisenbahnunterführung 02.10.2025, 16:00 Uhr

i Zur Erneuerung der Eisenbahnbrücke in Nistertal läuft derzeit der zweite Bauabschnitt. Die Gemeinde hofft nach Fertigstellung der Maßnahme auf eine spürbar sicherere Verkehrsführung an dieser Stelle. Röder-Moldenhauer

Regelmäßig kam es in der Vergangenheit an der Eisenbahnunterführung zwischen den Nistertaler Ortsteilen Büdingen und Erbach zu Verkehrsbehinderungen. Ortsbürgermeister Christian Benner berichtet, warum er hier auf spürbare Besserung hofft.

Erneut musste die Ortsdurchfahrt Nistertal wegen des Brückenneubaus an der Eisenbahnunterführung zwischen den Ortsteilen Büdingen und Erbach für einige Tage voll gesperrt werden. Nach Auskunft von Ortsbürgermeister Christian Benner hat diese Sperrung zwar die Abläufe im Dorf etwas eingeschränkt, aber nicht wirklich belastet.







