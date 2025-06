Während des Teilabbruchs der alten Bahnbrücke in Nistertal müssen Anlieger wie Verkehrsteilnehmer in den nächsten Wochen mit Umwegen und Baulärm rechnen.

Von Donnerstag, 5. Juni, gegen 21 Uhr, bis Dienstag, 17. Juni gegen 17 Uhr wird die Ortsdurchfahrt Nistertal im Zuge der Kreisstraße 61 (Brückenstraße) wegen Abrissarbeiten an der Eisenbahnüberführung am Bahnhof voll gesperrt. Laut einer Pressemeldung der Kreisverwaltung ist eine Umleitungsstrecke ausgeschildert von Unnau über Langenbach, Dreisbach, Stockum-Püschen und die L281 nach Nistertal und umgekehrt.

Zu einem größeren Problem wird die Sperrung der Unterführung für Bahnkunden aus dem Bereich des Ortsteils Büdingen, denn die Bahn schreibt: „In dieser Zeit ist es auch für Fußgänger nicht möglich, die Bahntrasse in Nistertal zu unterqueren.“ Der nachfolgende Satz: „Eine Umleitung wird ausgeschildert“ betrifft laut Bürgermeister Christian Benner nur den Straßenverkehr. Eine eigens für den Zeitraum der Vollsperrung der Unterführung quer über den gesamten Bahnhofsbereich angelegte Überfahrt für Rettungsfahrzeuge dürfe lediglich von diesen genutzt werden, jedoch nicht von Fußgängern.

Ampel regelt aktuell den Verkehr unter der Brücke

Derzeit sind nur die beiden ersten Gleise für den Zugverkehr freigegeben, der erforderliche Bahnsteigzugang ist durch Schranken gesichert. Die übrigen sechs Gleise des ehemaligen Güterbahnhofs können aufgrund der Baustelle nicht durchgehend befahren werden, sodass ein durch Posten gesicherter Übergang möglich erscheint, aber bislang von der Bahn ausgeschlossen wird. Ein guter Ersatz wäre der aufwendig ausgebaute Haltepunkt von Büdingen, allerdings halten dort nur drei Züge in Richtung Hachenburg am frühen Morgen, aber nicht für Schüler, die am Mittag aus den Schulen von Westerburg kommen. Ob sich kurzfristig noch Bedarfshalte einrichten lassen, wird aktuell geprüft.

i Der Blick zur Baustelle zeigt im Vordergrund die beiden Betriebsgleise mit dem Überweg für Reisende und dahinter die zusätzliche Überfahrt für Rettungsfahrzeuge. Obwohl alle übrigen Gleise gesperrt sind, schließt die DB die Nutzung der Überfahrt für Fußgänger in den Ortsteil Büdingen bislang aus. Carl-Otto Ames

Bereits seit dem 12. Februar kann die Brückenstraße unter der Eisenbahnüberführung nur einspurig mit Ampelregelung befahren werden. Mit der kommenden Vollsperrung kann der erste Bauabschnitt für den Neubau der Bahnüberführung umgesetzt werden. Wie einer Projektseite der DB InfraGO AG zu entnehmen ist, wird die Eisenbahnüberführung an gleicher Stelle neu errichtet. Dabei wird die um 1910 mit dem Bau der Strecke nach Bad Marienberg errichtete Betonüberführung, auf der früher mehrere Weichen und Gleise lagen, durch zwei Stahlüberbauten für jeweils ein Gleis ersetzt. Dadurch wird die bislang nur 3,80 Meter hohe und gut 35 Meter lange dunkle Durchfahrt zukünftig deutlich kürzer, aber nach Abschluss aller Baumaßnahmen auch höher und breiter als das bestehende Bauwerk sein. Breitere Fußwege auf beiden Straßenseiten sollen für eine höhere Verkehrssicherheit sorgen.

Weitere Sperrung steht im Herbst bevor

Das Projekt wird von der Limburger Firma Albert Weil AG in zwei Bauabschnitten umgesetzt, während der jeweils ein Gleis befahrbar ist, sodass der Zugverkehr aufrechterhalten bleibt. Im ersten Abschnitt wurden die Gleise auf der Seite Nistertal-Büdingen gesperrt und zahlreiche Bohrpfähle hinter den Widerlagern der alten Brücke errichtet. Während der Straßensperrung wird jetzt der erste Teil des Betonüberbaus abgerissen, während der untere Teil der seitlichen Widerlager zunächst stehen bleibt. Durch den Einsatz eines Baggers mit Hydraulik-Abbruchhammer sind die Arbeiten mit Baulärm, auch nachts, verbunden, teilt die Bahn mit und bittet um Verständnis.

i Eine große Infotafel in der Nähe der Eisenbahnbrücke gibt Auskunft über das Bauvorhaben. Röder-Moldenhauer

Nach dem Teilabbruch werden die neuen Auflagerbalken für die Stahlbrücke auf die Bohrpfähle aufgesetzt und ausbetoniert. Abschließend wird der neue Brückenüberbau eingehoben und der Oberbau inklusive Gleis und Schotter wieder hergestellt. Dieses Verfahren soll von Ende Juni bis Mitte Oktober auch im zweiten Abschnitt auf der Bahnhofsseite angewandt werden. Dafür ist eine zweite Straßensperrung vom 25. September bis 2. Oktober vorgesehen.

Straßenbau wird 2026 ausgeführt

Wenn beide Brücken fertiggestellt sind, werden die alten Widerlager zurückgebaut. Anschließend wird vor den dann freigelegten Bohrpfahlwänden eine Vorsatzschale aus Ortbeton gegossen. Der umfangreiche Straßenbau wird nach Fertigstellung der neuen Eisenbahn-Unterführung im kommenden Jahr durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez ausgeführt.