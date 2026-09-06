Ausgezeichnetes Lebenswerk
Nistermühle: Adenauer-Plakette für die Familie Victor
Klaus und Christa Victor und ihre Kinder Anna, Julian und Rebekka freuten sich über die von Ministerpräsident Gordon Schnieder (
Klaus und Christa Victor und ihre Kinder Anna, Julian und Rebekka freuten sich über die von Ministerpräsident Gordon Schnieder (links) und CDU-Kreisvorsitzender Jenny Groß (rechts) überreichte Auszeichnung mit der Konrad-Adenauer-Plakette.
Röder-Moldenhauer

In der Nistermühle versteckte sich einst Konrad Adenauer vor den Nazis. Seit 1976 gibt es dort eine Gedenkstätte, die von der Familie Victor gepflegt wird. Dafür wurde diese nun mit der Konrad-Adenauer-Plakette der CDU Westerwald ausgezeichnet.

Lesezeit 3 Minuten
Ein historischer Ort, eine Erinnerung an die dunkelste Zeit deutscher Geschichte und eine deutliche politische Botschaft für die Gegenwart: Auf der Nistermühle bei Nister ist die Familie Victor am Samstag mit der Konrad-Adenauer-Gedenkplakette der CDU Westerwald ausgezeichnet worden.
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