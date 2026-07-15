An der Gemeindespitze von Nister gab es kürzlich zwei Rücktritte. Nun ist die erste Personalentscheidung gefallen. Die Entscheidung über das Amt des Ortsbürgermeisters steht am 27. September an.
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Erwin Jeworutzki ist neuer Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Nister. Er wurde in einer Sitzung des Ortsgemeinderates am Dienstagabend vom Gremium gewählt. Diese Personalentscheidung war notwendig geworden, weil der bisherige Erste Beigeordnete Johannes Seela angekündigt hat, sein Amt zum 31.