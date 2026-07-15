Nach Rücktritten an der Spitze Nister wählt am 27. September einen neuen Ortschef Nadja Hoffmann-Heidrich 15.07.2026, 19:30 Uhr

i Nach zwei Rücktritten an der Gemeindespitze ist die erste Personalentscheidung in Nister gefallen: Erwin Jeworutzki wird zum 1. August Nachfolger von Johannes Seela als Erster Beigeordneter. Ein Nachfolger des bisherigen Ortsbürgermeisters Bernd Kunz soll am 27. September durch die Bürger gewählt werden. Nadja Hoffmann-Heidrich

An der Gemeindespitze von Nister gab es kürzlich zwei Rücktritte. Nun ist die erste Personalentscheidung gefallen. Die Entscheidung über das Amt des Ortsbürgermeisters steht am 27. September an.

Erwin Jeworutzki ist neuer Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Nister. Er wurde in einer Sitzung des Ortsgemeinderates am Dienstagabend vom Gremium gewählt. Diese Personalentscheidung war notwendig geworden, weil der bisherige Erste Beigeordnete Johannes Seela angekündigt hat, sein Amt zum 31.







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