Die Gemeinde Nister-Möhrendorf im Hohen Westerwald will in den Spielplatz investieren. Zudem ist eine private Photovoltaikanlage in der Gemarkung geplant.

Ein privater Investor möchte auf einem rund 12.000 Quadratmeter großem Areal in der Gemarkung Nister-Möhrendorf, das an die B414 grenzt, eine Photovoltaikanlage errichten. Das Vorhaben auf seinem privaten Grund beschäftigt derzeit die Verbandsgemeinde – denn sie muss ihren Flächennutzungsplan punktuell ändern. Bislang wurde das Grundstück „Auf dem Niegel“ landwirtschaftlich genutzt. Die Fortschreibung des Planes wird jetzt Thema für den Verbandsgemeinderat bei seiner nächsten Sitzung am 3. April sein.

Der Antrag dazu wurde 2022 gestellt, informiert Nister-Möhrensdorf Ortsbürgermeister Christian Dietrich. Der 37-Jährige, der seit Ende Juli 2024 der 300-Seelen-Gemeinde im Hohen Westerwald vorsteht, berichtet, dass parallel zu dem Antrag die frühzeitige Behörden- und Bürgerbeteiligung angestoßen wurde, die vergangenes Jahr zum Abschluss gekommen ist. Dabei konnten alle Bedenken gegen das Vorhaben, auf der Fläche eine Photovoltaikanlage zu errichten, ausgeräumt werden. „Das wird ja kein Solarpark, es geht um eine Anlage mit einer Leistung von 1 Megawatt“, verdeutlicht Dietrich. Jetzt gehe es auch noch darum, den Bebauungsplan als Satzung zu beschließen.

i Ein privater Investor möchte auf seinem Grundstück "Auf dem Niegel" eine Photovoltaik-Anlage errichten. Auch das ist Thema für den Ortsgemeinderat unter Leitung des 37-jährigen Ortschefs. Röder-Moldenhauer

Nicht nur mit diesem Projekt ist der junge Ortsbürgermeister, der vor zwei Jahren nach Nister-Möhrendorf gezogen ist, beschäftigt. Als gelernter Verwaltungsfachwirt und Verwaltungsinformatiker hatte er schon bei seiner Bewerbung eine ziemlich genaue Vorstellung, wie viel Arbeit das neue Amt bedeuten würde. „Ich bin angetreten, weil ich dem Ort etwas zurückgeben möchte, ich wurde hier sehr gut aufgenommen“, begründet er seine Kandidatur bei der Kommunalwahl, bei der er sich mit mehr als 70 Prozent der Stimmen gegen seinen Mitbewerber durchsetzen konnte.

Ja, das sei schon viel Arbeit, in die man sich „reinknien“ müsse, sagt Dietrich. Dass – entsprechend der Einwohnerzahl – der Ortsgemeinderat von der Größe her überschaubar sei, mache es leichter. „Man wird sich einig“, fasst Dietrich das gute Miteinander in Worte. Dass ein so kleiner Ort wie Nister-Möhrendorf schuldenfrei ist, so wie die Verbandsgemeinde Rennerod insgesamt, sei ja nicht selbstverständlich. Das heißt aber nicht, dass die Gemeinde nun Großinvestitionen tätigen könnte. „Wir sind froh, dass wir nicht in der Lage sind, jetzt ein Wohngebiet erschließen zu müssen“, meint der Ortschef mit Blick auf die schwierige wirtschaftliche Gesamtlage im Land mit hohen Baupreisen. Hinzu kommt, dass der Gemeinde durch den Kindergarten (der in einem Zweckverband betrieben wird) immense Kosten entstehen, bald solle die Mensa dort fertig sein.

i Im Zuge der Umgestaltung des Spielplatzes in Nister-Möhrendorf im Hohen Westerwald soll auch ein neues Spielgerät aufgestellt werden, berichtet Ortsbürgermeister Christian Dietrich. Röder-Moldenhauer

Vorgenommen haben sich aber die Nister-Möhrendörfer, das, „was wir haben, zu verschönern“. Da geht es beispielsweise um den Kinderspielplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, der umgestaltet und vor allem mit einem neuen Spielgerät ausgestattet werden soll, wofür es schon Spenden gab. Und auch das Dorfgemeinschaftshaus selbst müsse renoviert werden, so Dietrich.