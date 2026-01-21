Im Haus des Gastes zeigte Heimatforscher Antonius Kunz, wie fünf Zuflüsse Landschaft und Alltag im Nisterraum prägten. Die Reihe „Heimat unter der Lupe“ des KuV Limbach zog 110 Gäste an. Historische Fotos und Karten machten Jahrhunderte lebendig.
Wie die aus fünf Flüsschen bestehende Nister-Bachlandschaft die dortige Region und das Leben der Bewohner nachhaltig und auf vielfältige Weise über Jahrhunderte beeinflusste und auch heute noch prägt, war Thema bei dem für Vielfalt und Engagement bekannten Kultur- und Verkehrsverein (KuV) Limbach.