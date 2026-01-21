Vortrag in Limbach Nister formt den Westerwald seit Jahrhunderten Rolf-Dieter Rötzel 21.01.2026, 12:00 Uhr

i Antonius Kunz hielt beim Kultur- und Verkehrsverein Limbach einen spannenden und faszinierenden Vortrag über die Nister. Dieser wurde mit verdientem Beifall bedacht. Rolf-Dieter Rötzel

Im Haus des Gastes zeigte Heimatforscher Antonius Kunz, wie fünf Zuflüsse Landschaft und Alltag im Nisterraum prägten. Die Reihe „Heimat unter der Lupe“ des KuV Limbach zog 110 Gäste an. Historische Fotos und Karten machten Jahrhunderte lebendig.

Wie die aus fünf Flüsschen bestehende Nister-Bachlandschaft die dortige Region und das Leben der Bewohner nachhaltig und auf vielfältige Weise über Jahrhunderte beeinflusste und auch heute noch prägt, war Thema bei dem für Vielfalt und Engagement bekannten Kultur- und Verkehrsverein (KuV) Limbach.







