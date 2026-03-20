Großprojekt zum Umweltschutz Nister-Aue bei Marienstatt wird aufwendig renaturiert Nadja Hoffmann-Heidrich 20.03.2026, 06:00 Uhr

i Bei einer Exkursion durch das Tal der Nister bei Marienstatt hat Linda Müller von der Stiftung Natur und Umwelt unserer Zeitung die Pläne für die Renaturierung der Nisteraue vorgestellt. Die Projektkoordinatorin hofft, dass sich viele Menschen für das Vorhaben interessieren und ihre Anregungen einbringen. Röder-Moldenhauer

Aus Gründen der Existenzsicherung haben Menschen die Nister-Aue bei Marienstatt vor Jahrhunderten entwässert und für die Landwirtschaft nutzbar gemacht. Doch der Fluss und seine Bewohner haben unter der Verlegung des Flussbetts gelitten.

Jahr für Jahr lockt Marienstatt Tausende Besucher an. Doch so, wie die Menschen das Tal an der Nister kennen, wird es nicht mehr lange aussehen, denn das Antlitz der circa 20 Hektar großen Flussaue, die von einem beliebten Rundweg eingerahmt ist, soll sich nach und nach komplett verändern.







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