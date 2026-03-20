Aus Gründen der Existenzsicherung haben Menschen die Nister-Aue bei Marienstatt vor Jahrhunderten entwässert und für die Landwirtschaft nutzbar gemacht. Doch der Fluss und seine Bewohner haben unter der Verlegung des Flussbetts gelitten.
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Jahr für Jahr lockt Marienstatt Tausende Besucher an. Doch so, wie die Menschen das Tal an der Nister kennen, wird es nicht mehr lange aussehen, denn das Antlitz der circa 20 Hektar großen Flussaue, die von einem beliebten Rundweg eingerahmt ist, soll sich nach und nach komplett verändern.