Flussrettung im Westerwald Nister als Kandidat für den EU-Renaturierungsplan 15.08.2026, 13:00 Uhr

i Der Vorsitzende der Arge Nister/Obere Wied, Manfred Fetthauer (von links), BUND-Naturschutzreferentin Sonja Gärtner und Marco Dörner, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Hachenburg, hießen die Gäste im Sitzungssaal willkommen. Röder-Moldenhauer

Die Nister könnte Teil des EU-Renaturierungsplans werden – eine Chance, den Westerwaldfluss als Lebensraum neu zu beleben. Ein Infoabend in Hachenburg zeigt nun, welche Maßnahmen Fische, Muscheln und Auen retten könnten.

Die Bundesregierung erstellt derzeit den nationalen Umsetzungsplan für die „EU-Wiederherstellungsverordnung“. Mithilfe dieser Verordnung sollen geschädigte Lebensräume in Wäldern, Feldern, Gewässern, Mooren und Städten renaturiert werden, um unter anderem die Artenvielfalt zu retten und den Klimawandel abzufedern.







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