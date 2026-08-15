Flussrettung im Westerwald
Nister als Kandidat für den EU-Renaturierungsplan
Der Vorsitzende der Arge Nister/Obere Wied, Manfred Fetthauer (von links), BUND-Naturschutzreferentin Sonja Gärtner und Marco Dö
Der Vorsitzende der Arge Nister/Obere Wied, Manfred Fetthauer (von links), BUND-Naturschutzreferentin Sonja Gärtner und Marco Dörner, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Hachenburg, hießen die Gäste im Sitzungssaal willkommen.
Röder-Moldenhauer

Die Nister könnte Teil des EU-Renaturierungsplans werden – eine Chance, den Westerwaldfluss als Lebensraum neu zu beleben. Ein Infoabend in Hachenburg zeigt nun, welche Maßnahmen Fische, Muscheln und Auen retten könnten.

Lesezeit 3 Minuten
Die Bundesregierung erstellt derzeit den nationalen Umsetzungsplan für die „EU-Wiederherstellungsverordnung“. Mithilfe dieser Verordnung sollen geschädigte Lebensräume in Wäldern, Feldern, Gewässern, Mooren und Städten renaturiert werden, um unter anderem die Artenvielfalt zu retten und den Klimawandel abzufedern.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren