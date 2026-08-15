Die Nister könnte Teil des EU-Renaturierungsplans werden – eine Chance, den Westerwaldfluss als Lebensraum neu zu beleben. Ein Infoabend in Hachenburg zeigt nun, welche Maßnahmen Fische, Muscheln und Auen retten könnten.
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Die Bundesregierung erstellt derzeit den nationalen Umsetzungsplan für die „EU-Wiederherstellungsverordnung“. Mithilfe dieser Verordnung sollen geschädigte Lebensräume in Wäldern, Feldern, Gewässern, Mooren und Städten renaturiert werden, um unter anderem die Artenvielfalt zu retten und den Klimawandel abzufedern.