Kabarett in Hachenburg Nina Deißler und das „Das Schweigen der Männer“ Rolf-Dieter Rötzel 22.10.2025, 15:49 Uhr

i Laut Nina Deißler wird die schönste Sache der Welt viel zu oft zu ernst genommen Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Welche sind die größten Missverständnisse zwischen Mann und Frau? Was ist eigentlich Liebe? Und wie kann Frau das Geld bei einer Trennung behalten? All diesen Fragen ging Kabarettistin Nina Deißler jüngst in der Hachenburger Stadthalle auf den Grund.

Packende und spannende Geschichten, angereichert mit witzigen Anekdoten sowie hilfreichen Einsichten rund um die schönste Sache der Welt servierte mit scharfsinnigen Humor und viel Charme die durch Fernsehen, Funk sowie Presse bekannt gewordene Kabarettistin und Paarcoach Nina Deißler auf Einladung der Hachenburger KulturZeit, gefördert von der Westerwälder Volksbank, in der vollbesetzten Stadthalle.







