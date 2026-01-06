Nigeria sieht Pflegebauernhof als Zukunftschance

Das Konzept aus Marienrachdorf soll schon in diesem Jahr in Westafrika Schule machen: Nigerianische Abgesandte haben sich in der landwirtschaftlichen Senioren-WG umgesehen und sind überzeugt: Die Idee passt zu ihrem Heimatland.
Lesezeit 4 Minuten
Seit Jahren schon empfängt das Team des Pflegebauernhofs in Marienrachdorf internationale Gäste, die sich das Konzept der Einrichtung nicht nur anschauen, sondern sich auch dafür interessieren, ob es in ihren Heimatländern ebenfalls funktionieren könnte.