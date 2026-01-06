Westerwälder Senioren-WG Nigeria sieht Pflegebauernhof als Zukunftschance Katrin Maue-Klaeser 06.01.2026, 18:00 Uhr

i Olalekan Busra Sakariyau (links) und Ahmed Olajide Obalola aus Nigeria haben sich persönlich auf dem Pflegebauernhof von Guido Pusch (Mitte) in Marienrachdorf umgesehen. Sie zeigen sich überzeugt, dass das Konzept "Care Farm" sich auf ihr Heimatland anpassen lässt, und wissen dabei auch die First Lady an ihrer Seite. Katrin Maue-Klaeser

Das Konzept aus Marienrachdorf soll schon in diesem Jahr in Westafrika Schule machen: Nigerianische Abgesandte haben sich in der landwirtschaftlichen Senioren-WG umgesehen und sind überzeugt: Die Idee passt zu ihrem Heimatland.

Seit Jahren schon empfängt das Team des Pflegebauernhofs in Marienrachdorf internationale Gäste, die sich das Konzept der Einrichtung nicht nur anschauen, sondern sich auch dafür interessieren, ob es in ihren Heimatländern ebenfalls funktionieren könnte.







