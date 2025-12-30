Niedererbacher erwandern komplett die Dorfgrenzen

Viele Wäller wissen, dass Niedererbach der östlichste Ort der Verbandsgemeinde Montabaur ist, an der Grenze zum Kreis Limburg-Weilburg und an der hessischen Landesgrenze liegt. Aber wo verlaufen die Gemarkungsgrenzen und wie sind sie gekennzeichnet?
Lesezeit 3 Minuten
Viele Westerwälder aus der näheren Umgebung werden wahrscheinlich wissen, dass Niedererbach im östlichsten Zipfel der Verbandsgemeinde Montabaur liegt und direkt an den Landkreis Limburg-Weilburg wie auch ans Bundesland Hessen angrenzt. Schon weniger werden wissen, dass die Gemarkung von Niedererbach ordentliche Höhenunterschiede im Gelände aufweist.