Ausflug in die Geschichte Niedererbacher erwandern komplett die Dorfgrenzen Markus Müller 30.12.2025, 18:00 Uhr

i Am Rathaus von Niedererbach sind zwei historische Grenzsteine aufgestellt worden, deren Inschriften CT (Foto) und NW auf die Niedererbacher Grenzen zu den Territorien von Kurtrier und Nassau-Weilburg hinweisen. Markus Müller

Viele Wäller wissen, dass Niedererbach der östlichste Ort der Verbandsgemeinde Montabaur ist, an der Grenze zum Kreis Limburg-Weilburg und an der hessischen Landesgrenze liegt. Aber wo verlaufen die Gemarkungsgrenzen und wie sind sie gekennzeichnet?

Viele Westerwälder aus der näheren Umgebung werden wahrscheinlich wissen, dass Niedererbach im östlichsten Zipfel der Verbandsgemeinde Montabaur liegt und direkt an den Landkreis Limburg-Weilburg wie auch ans Bundesland Hessen angrenzt. Schon weniger werden wissen, dass die Gemarkung von Niedererbach ordentliche Höhenunterschiede im Gelände aufweist.







