Am ehemaligen Kilian-Standort Niederelbert hat wieder eine Metzgerei Hans-Peter Metternich 18.11.2024, 14:00 Uhr

i Ab sofort gibt es in Niederelbert in der Bachstraße 3 wieder eine Metzgerei. Dieses neue Angebot im Ortszentrum hat Michaela Rasch realisiert. In dem schmucken Ladenlokal wird sich das Verkaufsteam mit (von lins) Michelle Frost, der Inhaberin Michaela Rasch und ihrer Mutter Helga Stockhausen um die Kunden kümmern. Hans-Peter Metternich

Die Metzgerei Kilian war viele Jahre lang eine Institution in Niederelbert. Mit ihrer Schließung ging ein Mittelpunkt des dörflichen Lebens verloren. Diese traurigen Zeiten sind nun vorbei: In den Laden ist wieder Leben eingekehrt.

Ab sofort gibt es in Niederelbert in der Bachstraße 3 wieder eine Metzgerei. Michaela Rasch hat dieses neue Angebot im Ortskern realisiert. Bei der Eröffnung des schmucken Ladens am Samstagvormittag, bei der der Erste Ortsbeigeordnete Ulrich Neuroth und Ratsmitglied Ferdi Schmitz die Glückwünsche der Ortsgemeinde überbrachten, nutzten viele Niederelberter die Gelegenheit, sich von der Vielfalt des Angebots zu überzeugen und gleichzeitig bei ...

