In Niederelbert soll eine fest installierte Ampel künftig dafür sorgen, dass sich an der Engstelle im Ortskern keine Lastwagen und Busse mehr begegnen. Derzeit bereitet der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez die Installation der Lichtsignalanlage an der L327 vor. Da hierfür Kabel und Detektoren geplant und verlegt werden müssen, wird die Umsetzung aber noch einige Monate dauern. Im laufenden Jahr sei nicht mehr damit zu rechnen, teilt der Leiter des LBM Diez, Benedikt Bauch, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die Installation einer Ampel an der Engstelle hatte der LBM bei einer Bürgerversammlung Anfang des Jahres 2024 selbst vorgeschlagen, da es in der Ortsdurchfahrt immer wieder zu brenzligen Situationen kommt. An der fraglichen Stelle ist die Hauptstraße so schmal, dass zwei schwere Fahrzeuge im Begegnungsverkehr nicht aneinander vorbeikommen. Die Folge sind komplizierte Rangiermanöver, bei denen der Bürgersteig meist mitgenutzt wird. Das ist gefährlich für Fußgänger und führt zu Schäden am Belag.

Signal wird nur durch hohe Fahrzeuge ausgelöst

Bereits im vergangenen Jahr wurde deshalb getestet, ob sich die Situation durch eine Lichtsignalanlage verbessern ließe. Die provisorischen Ampeln standen für drei Monate an der Einmündung zur Mittelstraße und auf Höhe der Hausnummer 39. Der Clou: Die Ampelschaltung wurde nur aktiviert, wenn sich aus beiden Fahrtrichtungen hohe Fahrzeuge näherten. Die Detektoren zum Auslösen des Signals befanden sich in einer Höhe von 3,10 Metern. Solange sich auf der Hauptstraße nur kleinere Fahrzeuge begegneten, blieb die Ampel aus.

Aus Sicht des LBM hat sich dieses Vorgehen bewährt. Der Gehweg wurde seltener überfahren und es kam zu deutlich weniger Rangiervorgängen, so Bauch. Die Anzahl der Rückstaus hielt sich aufgrund der dynamischen Schaltung in Grenzen. Zudem war die Wartezeit für Autofahrer bei roter Ampel kürzer als die übliche Wartezeit bei einem Lkw-Rangiermanöver. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen sprachen sich auch die Ortsgemeinde und die Verbandsgemeinde Montabaur für eine ständige Signalanlage an der Engstelle aus.

Anlieger hoffen auf weniger Durchgangsverkehr

Zurzeit werden laut LBM die notwendigen Leitungsabfragen durchgeführt. Es wird unter anderem geprüft, ob das Verlegen von Erdkabeln möglich ist. In diesem Fall wären Bauarbeiten am Gehweg nötig. Alternativ käme eine Kabelführung über Maste infrage, für die dann Fundamente gebraucht würden. Für die Detektoren werden ebenfalls Maste benötigt.

Anlieger aus Niederelbert hoffen derweil, dass die Ampel das Verkehrsaufkommen in der Gemeinde reduziert. Wenn Lkw-Fahrer damit rechnen müssen, an einer roten Ampel zu warten, wählen sie möglicherweise häufiger die alternative Strecke von Oberelbert über die K169 auf die L309 und weiter auf die B49 nach Montabaur oder Neuhäusel, so die Überlegung. Das ist ohnehin die offizielle Verkehrsführung für Lastwagen. Die Höhe der Baukosten für die Ampel kann der LBM derzeit noch nicht beziffern. Da es sich um eine klassifizierte Landesstraße handelt, werden diese vom Land Rheinland-Pfalz getragen.