Nicht nur Sanierungen: So investieren Gastronomen in Montabaur

Im Hotel Schlemmer und Restaurant Victors in der Kirchstraße in Montabaur haben die Besitzer Fakten geschaffen und nicht nur in Sanierungsmaßnahmen investiert. Diese Veränderungen werden von den Gastronomen umgesetzt.

. Alte Tradition schließt das Moderne nicht aus. Das gilt auch und gerade für die Gastronomie. Im Hotel Schlemmer und Restaurant Victors in der Kirchstraße in Montabaur haben die Besitzer Fakten geschaffen. Sie haben, trotz schwieriger Zeiten, neben zahlreichen weiteren Sanierungsmaßnahmen gemeinsam mit den Pächtern in eine neue Küche mit modernster Ausstattung investiert. „Wir sind der Überzeugung, dass diese gemeinsame Investition gerade jetzt für die Gastronomie ein sehr positives Signal darstellt. Zudem wird sich die neue Küche auch den Handlungsspielraum der Köche erweitern und sich auf das kulinarische Angebot des Hotels Schlemmer auswirken, sagten Helen Höhn von der Eigentümer-Familie Höhn und die Pächterin Natalie Mays im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sie gewährten der WZ nicht nur einen Einblick in das seit 1995 von Natalie Mays und ihrer Familie geführte Haus, sie wussten auch Einiges über die Historie der Immobilie zu erzählen. Dabei wurde die Vergangenheit des Hauses beleuchtet, das von Außen ein echter Hingucker ist und im Innern alle Wünsche von Hotelgästen und Freunden anspruchsvoller Gastronomie erfüllt.

i Albrecht Höhn (links), einer der vier Eigentümer des Gebäudeensembles in der Montabaurer Kirchstraße, beobachtet die letzten Handgriffe beim Einbau einer neuen Küche nach modernsten Gesichtspunkten. Hans-Peter Metternich

Die interessante Geschichte des Fachwerk-Ensembles, das ursprünglich aus fünf Häusern bestand, war es wert, im Rahmen des Projekts "KuLADig - Kultur-Landschaft-Digital (https://kuladigrlp.net/) ihren Niederschlag zu finden. Die Stadt Montabaur hat gemeinsam mit Studenten der Hochschule Koblenz neun Fachwerkhäuser ausgewählt, die im Rahmen dieses Projektes vorgestellt werden. An den entsprechenden Fachwerkhäusern in der Altstadt sind dazu Infomationstafeln angebracht, die mit zwei QR-Codes versehen sind. Mit dem Smartphone gescannt führen diese Codes zu einer Hörversion jeweils für Erwachsene und für Kinder über die Geschichte der Häuser. Es werden historische, wie auch unterhaltsame und spannende Geschichten präsentiert.

Die Geschichte

Das Hotel Schlemmer, soll eines der ältesten Gasthäuser überhaupt sein, zumindest was den ununterbrochen gastronomischen Betrieb von Anfang der Stunde anbelangt. Es hat seine Wurzeln in der Altstadt von Montabaur und eine beeindruckende Geschichte. Erbaut im Jahr 1573, lässt sich der Gasthof „Zur Crone“ bis in die frühe Neuzeit zurückverfolgen. Seit 1673 besaß der Gasthof die Konzession für die Posthalterei, was ihm eine zentrale Rolle im Reise- und Handelsverkehr der Region verlieh. Damals wurde der Gastwirt Andreas Winden als „Schildwirt“ genannt, eine Bezeichnung, die auf das Recht hinwies, ein Schild auszuhängen, das Durchreisenden signalisierte, dass sie hier samt Pferd und Wagen Unterkunft finden konnten. Anderen Bürgern der Stadt war es untersagt, Fremde zu beherbergen, wodurch der Gasthof eine Monopolstellung genoss.

i Auf dieser Aufnahme des Fotoateliers Meister aus Montabaur aus dem Jahr 1908 stehen (von rechts) der Besitzer Peter Höhn, Ehefrau Anna, geb. Buchholz, Kind Herbert und die Mutter von Peter Höhn vor dem Eingang des Hotels Schlemmer. Im Fenster links Katharina Disper. Die anderen Personen sind heute nicht mehr bekannt. Hans-Peter Metternich. Foto Meister

Im 19. Jahrhundert übernahm Heinrich Caspar Schlemmer den Betrieb des Gasthauses „Zur Krone“. Unter seiner Leitung erlebte das Gasthaus eine Blütezeit und entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt für Reisende, Handelsleute, Einheimische und Besucher gleichermaßen. Die zentrale Lage und der Ruf für herzliche Gastfreundschaft trugen maßgeblich zur Beliebtheit des Hauses bei. „Einige Quellen behaupten, dass Napoleon und Ludwig van Beethoven bei ihrer Durchreise durch Montabaur in diesem Hause übernachtet haben sollen“, erzählte Albrecht Höhn. Genaue Belege dafür gebe es aber nicht. Im Jahr 1901 erwarb Peter Höhn das Hotel, das bis heute im Familienbesitz geblieben ist. Während des Zweiten Weltkrieges diente das Hotel als Zufluchtsort und später als vorübergehende Unterkunft für Vertriebene. Trotz dieser schwierigen Zeiten erholte sich das Hotel Schlemmer und wurde erneut zu einem Symbol der Beständigkeit und Gastfreundschaft in Montabaur.

Im Laufe der Jahre wurde das Gasthaus mehrfach renoviert und modernisiert, um den wachsenden Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden, hat jedoch stets seine authentische Atmosphäre und seinen traditionellen Charme bewahrt. Heute ist das Hotel Schlemmer ein Synonym für erstklassigen Service, exquisite Küche und eine gemütliche, entspannte Atmosphäre. Mit seiner reichen Geschichte in der Altstadt von Montabaur lädt es Gäste ein, Teil dieser Geschichte zu werden und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. 1995 hat die Familie Mays unter der Leitung von Natalie Mays das Hotel Schlemmer als Pächter übernommen. Seit 2024 engagiert sich auch hier die nächste Generation und ist seit dem vergangenen Jahr durch Paulina, Maximilian und Valentin Mays vertreten.

i Die interessante Geschichte des Fachwerk-Ensembles des Hotels Schlemmer in der Kirchstraße von Montabaur, das ursprünglich aus fünf Häusern bestand, war es wert, im Rahmen des Projekts "KuLADig - Kultur-Landschaft-Digital (https://kuladigrlp.net/) ihren Niederschlag zu finden. Hans-Peter Metternich. Nitz Fotografie

Die Eigentümer sehen sich nicht zuletzt wegen der Historie des Gebäudes, das eine Bereicherung für das Stadtbild der Westerwälder Kreisstadt ist, verpflichtet, das Gebäude gut zu erhalten und immer weiter zu modernisieren. Nach der umfangreichen Fassaden-Sanierung des Gebäudeensembles im Jahr 2019 wurde mit der nun erfolgten Küchenmodernisierung ein weiterer Schritt zur Bestandserhaltung getan. „Darauf sind wir auch ein bisschen stolz“, so die Beteiligten. Denn das Zeitfenster für die Maßnahme war recht eng und alle Arbeiten mussten zügig durchgeführt werden. Aufgrund der Historie des Gebäudes und seiner Bedeutung für das gesamte Erscheinungsbild der Altstadt von Montabaur, hat für die Besitzer des Hotels Schlemmer die Werterhaltung ihres Objektes und dessen kontinuierliche Modernisierung höchste Priorität.