Pläne für Marienstatt NI sieht in Renaturierung der Nister-Aue eine Chance Nadja Hoffmann-Heidrich 01.05.2026, 17:00 Uhr

i An der Nister bei Marienstatt soll Ende 2027/Anfang 2028 ein großes Renaturierungsprojekt starten. Doch das Vorhaben ist umstritten. Harry Neumann/Naturschutzinitiative

Auf der Nister-Aue in der Nähe des Klosters Marienstatt ist eine große Renaturierung geplant. Wie sinnvoll ist die Maßnahme aus ökologischer Sicht? Und wie klappt die Kommunikation zu diesem Projekt? Über diese Fragen wird derzeit gestritten.

Seit einigen Wochen wird im Westerwald kontrovers über die von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz geplante Renaturierung der Nister-Aue bei Marienstatt und die Art der Kommunikation dazu diskutiert. Nun hat sich die Naturschutzinitiative (NI) mit einer Pressemitteilung in die Debatte eingeschaltet.







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