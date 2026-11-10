Verein sieht Mufflons kritisch NI begrüßt den Wolf als Regulator des Muffelwilds Camilla Härtewig 10.11.2026, 15:00 Uhr

i Das scheue Muffelwild ist in heimischen Wäldern selten zu sehen. Im Wildpark Westerwald in Gackenbach (Bild) können Besuchern ihnen recht nahe kommen. Camilla Härtewig

Ein Mufflon-Widder nahe dem Erlenhofsee in Ransbach-Baumbach hat für Aufsehen gesorgt. Die Naturschutzinitiative sieht die Wildschafe im Westerwald kritisch und begrüßt, dass Wölfe ihre Bestände regulieren.

Die überraschende Begegnung mit einem Mufflon-Widder nahe der Wohnbebauung in Ransbach-Baumbach hat nicht nur bei Spaziergängern für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch die Naturschutzinitiative (NI) mit Sitz in Quirnbach hat sich zu der Sichtung geäußert. Der Naturschutzverein begrüßt ausdrücklich, dass Wölfe die Bestände der Wildschafe regulieren.







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