Ein Mufflon-Widder nahe dem Erlenhofsee in Ransbach-Baumbach hat für Aufsehen gesorgt. Die Naturschutzinitiative sieht die Wildschafe im Westerwald kritisch und begrüßt, dass Wölfe ihre Bestände regulieren.
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Die überraschende Begegnung mit einem Mufflon-Widder nahe der Wohnbebauung in Ransbach-Baumbach hat nicht nur bei Spaziergängern für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch die Naturschutzinitiative (NI) mit Sitz in Quirnbach hat sich zu der Sichtung geäußert. Der Naturschutzverein begrüßt ausdrücklich, dass Wölfe die Bestände der Wildschafe regulieren.