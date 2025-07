Drei Autos werden an der Steig-Alm durch das Feuer beschädigt, darunter ein Diesel-Hybrid-Pkw. Die starke Rauchentwicklung zwingt die Feuerwehr, den angrenzenden Spielplatz vorsorglich zu evakuieren, der aber nun wieder genutzt werden kann.

Zu einem Brand mit hohem Sachschaden ist es am Mittwoch gegen 17.15 auf dem Parkplatz des Steig-Alm-Hotels in Bad Marienberg gekommen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes brannte ein neuwertige BMW, ein Diesel-Hybrid-Wagen, völlig aus. Dicht daneben standen zwei weitere Pkws, was das Arbeiten der Feuerwehr erschwerte, die Schaummittel einsetzen musste.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Marienberg und aus Hahn bei Bad Marienberg. Die Einsatzleitung hatte Wehrführer Frank Schiffmann.

Wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, Frank Schiffmann, dazu ausführt, waren die Freiwilligen Feuerwehren Bad Marienberg und die FFW von Hahn bei Bad Marienberg im Einsatz und konnten den Brand unter seiner Einsatzleitung ablöschen. „Da es zu einer starken Rauchentwicklung kam, haben wir den angrenzenden Spielplatz vorsorglich evakuiert“, schildert der Wehrführer. Der Spielplatz könne aber nun wieder genutzt werden.

Der Brand, bei dem hoher Sachschaden entstand, konnte schnell abgelöscht werden.

Zum Glück habe der BMW auf einem Sandplatz gestanden. „Dem Parkplatz ist nichts weiter passiert“, so Schiffmann weiter. Allerdings habe es eine leichte Brandausbreitung zu einer Hecke hin gegeben. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die Polizei schätzt, dass der Brand einen Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich verursacht hat. Personen wurden zum Glück nicht geschädigt.