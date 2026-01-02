Neun Windräder an der A3 stehen auf amtlichem Prüfstand

Die SGD Nord prüft den Antrag zum Bau von neun Anlagen auf den Gemarkungen von Sessenhausen und Dierdorf. Während die Sessenhausener das Vorhaben überwiegend billigen, argumentiert die Naturschutzinitiative vehement dagegen.
Die Firma Vattenfall wiwi consult Erneuerbare Energie Südwest GmbH plant den Bau und Betrieb von neun Windenergieanlagen – vier auf der Gemarkung der Gemeinde Sessenhausen und weitere fünf auf dem Gebiet der Stadt Dierdorf. Der Sessenhausener Gemeinderat und die Bürger stehen dem Vorhaben größtenteils positiv gegenüber, das zeigte sich in der Vergangenheit bei Ratssitzungen und einer gut besuchten Informationsveranstaltung.