In Basilka Bad Marienstatt Neujahrskonzert brilliert mit Siegerländer Hornquartett Gaby Wertebach 05.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Zuhörer dankten den Musikern in Marienstatt mit lang anhaltendem Applaus. Gaby Wertebach

Licht, Freude und Hoffnung verströmte das Neujahrskonzert in der Basilika des Klosters Marienstatt.

Die Zuhörer erlebten am Sonntagnachmittag in der voll besetzten Basilika des Klosters Marienstatt beim festlichen Neujahrskonzert ein Juwel unter den Konzerten. Das Siegerländer Hornquartett, bestehend aus Grigory Yakubovich, Gerhard Reuber, Michael Nassauer und Jörn Köster, begeisterte gemeinsam mit dem Trompeter Akio Müller-Ogawa und dem Organisten Giacomo Gabusi die Zuhörer.







