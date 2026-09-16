Grünflächen aufwerten Neugestaltung des Parks im Wirgeser Zentrum rückt näher Thorsten Ferdinand 16.09.2026, 18:00 Uhr

i Der Reginlindenpark im Stadtzentrum von Wirges soll aufgewertet werden. Einzelne Maßnahmen, um das Areal zu verschönern, wurden nun im Stadtrat vorgestellt. Thorsten Ferdinand

Wirges verfügt über vergleichsweise große Grünflächen im Stadtzentrum. Bislang wird der Parkbereich jedoch nur selten genutzt. Das soll sich durch eine optische Aufwertung ändern.

Schon seit einigen Jahren beschäftigt sich die Stadt Wirges mit der Frage, wie der Reginlindenpark und der Alte Nordfriedhof aufgewertet werden können. Nun rückt die Umgestaltung der Grünflächen im Stadtzentrum näher. In einer Sitzung des Stadtrats stellte Helena Häuser vom beauftragten Büro Planwerk Häuser in Bendorf kürzlich die einzelnen Maßnahmen zur Verschönerung der bislang wenig genutzten Parkanlage vor.







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