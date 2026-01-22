Wildkamera filmt sechs Tiere Neues Wolfsrudel besiedelt offenbar Hohen Westerwald Michael Fenstermacher 22.01.2026, 12:30 Uhr

i Es verdichten sich die Indizien für ein neues Wolfsrudel im Westerwald (Symbolfoto). Michael Bauer. picture alliance/dpa

Bei Weitefeld laufen sechs Wölfe vor eine Wildkamera, ein Nutztierriss in Liebenscheid wird dem weiblichen Part eines Wolfspaars aus dem benachbarten Hessen zugeordnet. Es verdichten sich die Indizien für ein neues Wolfsrudel im Westerwald.

Es war eine ganze Serie an Übergriffen auf Nutztiere, die in der Zeit um die Weihnachtstage Tierhalter in der Region verunsichert hat. Ist dafür ein neues, im Hohen Westerwald ansässiges Wolfsrudel verantwortlich? Diese Annahme hält laut aktueller Mitteilung nun das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) für plausibel.







