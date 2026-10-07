Verwaltung in Montabaur Neues VG-Rathaus punktet mit praktischem Raumkonzept Thorsten Ferdinand 07.10.2026, 10:00 Uhr

i Die letzten Arbeiten im neuen Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Montabaur sind noch im Gange. Der Raum befindet sich in der dritten und vierten Etage unterhalb der Gebäudespitze. Thorsten Ferdinand

„Quadratisch. Praktisch. Gut.“ So lautet der Werbeslogan einer bekannten deutschen Schokoladenmarke. In leicht abgewandelter Form könnte man ihn auch für das Innere des neuen Rathauses in Montabaur verwenden, wie ein Blick ins Gebäude zeigt.

Die Optik des neuen Rathauses der Verbandsgemeinde Montabaur polarisiert. Von einem „hanseatischen Kornspeicher“ oder einer „Kirche ohne Turm“ ist gelegentlich etwas spöttisch die Rede. Das Innere des 45 Millionen Euro teuren Verwaltungsgebäudes wird hingegen selbst von Kritikern des Projekts meist gelobt, denn das Raumkonzept überzeugt mit seiner klaren Struktur, die auch künftigen Besuchern die Orientierung erleichtern wird.







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