Buchvorstellung in Dernbach Neues über die Heilige Katharina Kasper erfahren Hans-Peter Metternich 28.05.2026, 15:00 Uhr

i Im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Kloster von Dernbach unter dem Titel „Ein Segen fürs Leben“ stand die Vorstellung eines neuen Buches von Pater Prof. Dr. Rainer Berndt SJ über die Bistumsheilige Katharina Kasper. Erfreulich viele Besucher zeigten Interesse. Hans-Peter Metternich

Zur Heiligen Katharina Kasper ist schon vieles gesagt und geschrieben worden – und trotzdem gibt es immer noch Neues über die Ordensgründerin zu entdecken. Das wurde bei einer Buchvorstellung in Dernbach deutlich.

Dem 175. Jahr des Bestehens des Ordens der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) wird in diesem Jahr in vielfältiger Weise gedacht. Die Gemeinschaft hatte am Tag des 206. Geburtstages der Heiligen Katharina Kasper, der Ordensgründerin, eingeladen, ihre eigene Geschichte im Licht des Evangeliums neu zu betrachten.







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