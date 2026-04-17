Leerstand in Montabaur angehen Neues Stadtbüro am Konrad-Adenauer-Platz bezogen Katrin Maue-Klaeser 17.04.2026, 18:00 Uhr

i Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher (hinten rechts) mit ihrem Team vor dem neuen Stadtbüro am Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur. Christina Weiß/Stadt Montabaur

Stadtbürgermeisterin und Citymanager mit ihren Mitarbeitern machen das historische Montabaurer Rathaus frei für den Umbau. Mit dem Umzug in ihr Interimsdomizil am Konrad-Adenauer-Platz beenden sie dort zugleich einen lang bestehenden Leerstand.

Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher und ihr Team sind aus dem historischen Rathaus aus- und in das neue Stadtbüro am Konrad-Adenauer-Platz 3 eingezogen. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes neben der ehemaligen Sparkasse, der Eingang ist in der Passage.







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