Leerstand in Montabaur angehen
Neues Stadtbüro am Konrad-Adenauer-Platz bezogen
Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher (hinten rechts) mit ihrem Team vor dem neuen Stadtbüro am Konrad-Adenauer-Platz in Montabau
Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher (hinten rechts) mit ihrem Team vor dem neuen Stadtbüro am Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur.
Christina Weiß/Stadt Montabaur

Stadtbürgermeisterin und Citymanager mit ihren Mitarbeitern machen das historische Montabaurer Rathaus frei für den Umbau. Mit dem Umzug in ihr Interimsdomizil am Konrad-Adenauer-Platz beenden sie dort zugleich einen lang bestehenden Leerstand.

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Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher und ihr Team sind aus dem historischen Rathaus aus- und in das neue Stadtbüro am Konrad-Adenauer-Platz 3 eingezogen. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes neben der ehemaligen Sparkasse, der Eingang ist in der Passage.

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