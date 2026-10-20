Hier wird Geschichte bewahrt
Neues Stadtarchiv Montabaur im Quartier Süd eröffnet
Dennis Röhrig und Melanie Leicher präsentieren den hochmodernen Dokumentenscanner.
Dennis Röhrig und Melanie Leicher präsentieren den hochmodernen Dokumentenscanner.
Marvin Conradi

Versteckt im Gewerbegebiet: Das neue Stadtarchiv bewahrt die Schätze der Region. Forscher und Familien dürfen sich auf neue Quellen und überraschende Einblicke in Montabaurs Geschichte freuen.

Lesezeit 2 Minuten
Hier findet man spannende Informationen zur Lokalgeschichte, Familienforschung sowie zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: Das Stadtarchiv Montabaur bewahrt die Geschichte der Stadt und des Westerwalds in wertvollen Dokumenten und Quellen. Als öffentliche Einrichtung ordnet und verzeichnet das Stadtarchiv seine Bestände sorgfältig und stellt sie sowohl für private als auch für wissenschaftliche Zwecke bereit.
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