Vor zehn Jahren kaufte die Verbandsgemeinde Montabaur ein Grundstück, um ein neues Rathaus zu bauen. Nach allerlei Verzögerungen konnte Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich nun endlich den Schlüssel für das neue Verwaltungsgebäude entgegennehmen.
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Sechseinhalb Jahre nach dem offiziellen Baubeginn ist das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur nun offiziell an den Bauherrn übergeben worden. Bei einer Feierstunde am Mittwochabend erhielt Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (CDU) von Architekt Ole Flemming den symbolischen Transponder-Schlüssel.