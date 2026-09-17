Mehr als sechs Jahre Bauzeit Neues Rathaus offiziell an VG Montabaur übergeben Thorsten Ferdinand 17.09.2026, 14:30 Uhr

i Architekt Ole Flemming (rechts) hat den symbolischen Transponder-Schlüssel für das neue Rathaus jetzt an Montabaurs Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich übergeben. Thorsten Ferdinand

Vor zehn Jahren kaufte die Verbandsgemeinde Montabaur ein Grundstück, um ein neues Rathaus zu bauen. Nach allerlei Verzögerungen konnte Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich nun endlich den Schlüssel für das neue Verwaltungsgebäude entgegennehmen.

Sechseinhalb Jahre nach dem offiziellen Baubeginn ist das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur nun offiziell an den Bauherrn übergeben worden. Bei einer Feierstunde am Mittwochabend erhielt Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (CDU) von Architekt Ole Flemming den symbolischen Transponder-Schlüssel.







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