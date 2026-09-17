Mehr als sechs Jahre Bauzeit
Neues Rathaus offiziell an VG Montabaur übergeben
Architekt Ole Flemming (rechts) hat den symbolischen Transponder-Schlüssel für das neue Rathaus jetzt an Montabaurs Bürgermeiste
Architekt Ole Flemming (rechts) hat den symbolischen Transponder-Schlüssel für das neue Rathaus jetzt an Montabaurs Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich übergeben.
Thorsten Ferdinand

Vor zehn Jahren kaufte die Verbandsgemeinde Montabaur ein Grundstück, um ein neues Rathaus zu bauen. Nach allerlei Verzögerungen konnte Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich nun endlich den Schlüssel für das neue Verwaltungsgebäude entgegennehmen.

Lesezeit 2 Minuten
Sechseinhalb Jahre nach dem offiziellen Baubeginn ist das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur nun offiziell an den Bauherrn übergeben worden. Bei einer Feierstunde am Mittwochabend erhielt Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (CDU) von Architekt Ole Flemming den symbolischen Transponder-Schlüssel.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren