In Höhr-Grenzhausen gibt es seit Mitte 2022 ein „Literarisch-Kulinarisches Quartett“. Dabei dreht es sich nicht um die Haute Cuisine oder literarische Bestseller. Es ist ein ehrenamtliches Team unter dem Dach der VG Höhr-Grenzhausen, das sich in erster Linie den älteren Bürgerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinde widmet.

Aus einer kleinen Idee hat sich mit dem „Literarisch-Kulinarischen Quartett“ ein Konzept entwickelt, das die Seniorinnen und Senioren aus der Verbandsgemeinde nicht mehr missen möchten. Nicht zuletzt deshalb, weil dadurch nachhaltig die Alltags -und Lebensqualität im Alter erhalten oder gar verbessert wird. Unsere Zeitung war bei einem der Senioren-Nachmittage, die viermal im Jahr ausgerichtet werden, dabei und wollte von der Gemeindeschwester Michaele Meudt, die seinerzeit die Idee zu diesem Konzept hatte und das Team leitet, wissen, welche Intention hinter dem Literarisch-Kulinarischen Quartett steckt.

i Die guten Geister des Seniorennachmittags: (von links) Ann-Katrin Salheiser, Simone Sporzic und Michaele Meudt. Hans-Peter Metternich

„Älteren Menschen, besonders wenn sie alleine sind, fehlt nicht selten der Kontakt zur Gesellschaft, den wir mit unseren Seniorentreffen, die immer unter einem Motto stehen, für ein paar Stunden herstellen. Doch das ist nur der ‚gesellige‘ Teil unserer Aktivitäten“, erklärt Michaele Meudt. Unserer Arbeit richtet sich auf die Prävention für Seniorinnen und Senioren, wir klären über die richtige Ernährung auf und kümmern uns um die Mobilität der älteren Bürger. Unser Projekt soll auch der Einsamkeit im Alter entgegenwirken“, sagt die Gemeindeschwester, die auf eine Auszeichnung verweist.

„Dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind, das wurde uns vor eineinhalb Jahren von der Landesleitstelle ‚Gut Leben im Alter‘ mit einem Preis und einer Urkunde sozusagen verbrieft und besiegelt“, sagt Michaele Meudt nicht ohne Stolz. Die Seniorennachmittage stehen immer unter einem bestimmten Motto, das das Team um Michaele Meudt mit Dagmar Hora und Bianca Henkes von der Stadtbücherei, mit der Lesebotschafterin Gerlinde Ganzer, der Genuss-Köchin Elfi Müller und dem Wissensvermittler Manfred Knobloch gemeinsam erarbeitet. Der jüngste Nachmittag im katholischen Pfarrzentrum in Höhr-Grenzhausen stand unter dem Motto „Klassik am Nachmittag“.

i Gemeinsam mit dem Pianisten Eberhard Nöst bereicherte der ausdrucksstarke Bariton Björn Adam den Nachmittag mit Liedern von Franz Schubert und Robert Schumann. Hans-Peter Metternich

„Bei den Seniorennachmittagen suchen wir immer Themen aus, die die Besucher zum Mitmachen, zum Zuhören, zum Schauen und zum Nachdenken – quasi zur Aktivität mit allen Sinnen – animieren. Unter anderem mit einem Bingo-Spiel rund um Musik und Klassik. Dafür laden wir auch stets illustre Gäste, diesmal zum Thema Musik, ein“, verweist Michaele Meudt auf den Unterhaltungsteil der Veranstaltung.

Der „Wissensvermittler“ Manfred Knobloch stellte in einem kurzen Video die Komponisten Robert Schumann und Franz Schubert vor, die Lesebotschafterin Gerlinde Ganzer las einige amüsante Geschichten über Musik vor, und der Pianist Eberhard Nöst bereicherte den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und einem „klassischen Deppkuchen“ von der Genussköchin Elfi Müller mit unterhaltsamem Klavierspiel. Mehr noch: Gemeinsam mit dem Pianisten intonierte der ausdrucksstarke Bariton Björn Adam an dem Nachmittag Lieder von Franz Schubert und Robert Schumann. Beide Musiker traten für ein geringes Budget auf.

i Die Genussköchin Elfi Müller mit ihrem klassischen Deppekuchen Hans-Peter Metternich

Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert nannte das Projekt „unersetzbar für unsere älteren Bürgerinnen und Bürger“. Vom Tischschmuck über das Unterhaltungsprogramm bis hin zum Kulinarischen sei alles aufs Beste organisiert, so der Stadtchef. „Mir ist es ein Anliegen, dass das Engagement des Literarisch-Kulinarischen Quartetts auch einmal öffentlich gelobt wird“, sagte Brigitte Günther unserer Zeitung. „Was die Verbandsgemeinde und das Team mit unendlicher Hingabe für Senioren leisten, kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Michaele Meudt und ihre Mitstreiter sind das Herz der Stadt“, so die Seniorin, die das Projekt als höchst lobenswert bezeichnete. „Es muss sich niemand scheuen, das Angebot anzunehmen“, empfahl Brigitte Günther allen Seniorinnen und Senioren.