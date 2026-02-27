Medizinische Versorgung Neues Klinikum Westerwald entsteht aus Zusammenschluss Katrin Maue-Klaeser 27.02.2026, 20:05 Uhr

i Peter Flies, Ärztlicher Direktor des Standorts Selters, und Geschäftsführer Guido Wernert enthüllen den Schriftzug: Der neue Name "Evangelisches Klinikum Westerwald" und das überarbeitete Logo zieren den Haupteingang des Selterser Krankenhauses. Katrin Maue-Klaeser

Der Name „Klinikum Westerwald“ geistert schon lang durch die Region, es herrschte heftiges Gerangel um einen Standort, jüngst schien das Projekt gar beerdigt. Um nun, wie Phönix aus der Asche, in ganz anderer Form und an anderem Ort, aufzuerstehen.

Gelöste Stimmung und offen gezeigtes Vertrauen haben die öffentliche Präsentation des neuen Logos und Namens des Verbundkrankenhauses Dierdorf-Selters-Hachenburg bestimmt. „Evangelisches Klinikum Westerwald“ heißt der Verbund, die drei Krankenhausstandorte finden sich im Untertitel der gemeinnützigen GmbH.







