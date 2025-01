2025 startet mit Orgelklängen Neues Jahr in Wirges musikalisch begrüßt Hans-Peter Metternich 03.01.2025, 06:45 Uhr

i Am Neujahrstag intonierten im Westerwälder Dom in Wirges neben Kantor Tobias Schneider an der Göckel-Orgel die Westerburger Turmbläser mit (von links) Michael Ferger (Posaune), Mario Mohr (Trompete), Ine Schmale (Horn), Uli Ferger (Tuba) und Johannes Schui (Flügelhorn) ein vielbejubeltes Neujahrskonzert Hans-Peter Metternich

Vielen Zuhörer kamen zum traditionellen Neujahrskonzert in die Wirgeser St. Bonifatius-Kirche hatten Freude an einem abwechslungsreichen Repertoire zu Beginn des Jahres und der Konzertsequenz „Kirchenmusik am Westerwälder Dom“.

. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird das neue Jahr in der katholischen Kirche St. Bonifatius Wirges musikalisch begrüßt. Im Mittelpunkt des traditionellen Neujahrskonzertes, das die Konzertsequenz „Kirchenmusik am Westerwälder Dom“ alljährlich am ersten Januar eröffnet, steht die Göckel-Orgel.

