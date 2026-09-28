Am Hofgut Dapprich ist ein neues Hofhaus entstanden, das historisches Fachwerk mit modernem Komfort vereint. Die Familie Schneider setzt damit in Seck auf ein neues Gäste- und Veranstaltungsangebot – ein Schub für Tourismus und die Region.
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Auf dem Hofgut Dapprich hat sich seit dem Sommer 2024 einiges getan. Nach rund zwei Jahren konnte das neue Hofhaus nun feierlich eingeweiht werden. Zu diesem Anlass hatte die Familie Schneider zahlreiche Gäste eingeladen, um mit ihnen die Eröffnung des Neubaus zu feiern.