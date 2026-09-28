Holzbau mit Flair in Seck Neues Hofhaus vereint Tradition und modernen Komfort Mariam Nasiripour 28.09.2026, 16:45 Uhr

i Die Gäste schauen sich das neue Hofhaus genau an, gingen auch mal auf die Terrasse und genossen den freien Blick in die Natur. Mariam Nasiripour

Am Hofgut Dapprich ist ein neues Hofhaus entstanden, das historisches Fachwerk mit modernem Komfort vereint. Die Familie Schneider setzt damit in Seck auf ein neues Gäste- und Veranstaltungsangebot – ein Schub für Tourismus und die Region.

Auf dem Hofgut Dapprich hat sich seit dem Sommer 2024 einiges getan. Nach rund zwei Jahren konnte das neue Hofhaus nun feierlich eingeweiht werden. Zu diesem Anlass hatte die Familie Schneider zahlreiche Gäste eingeladen, um mit ihnen die Eröffnung des Neubaus zu feiern.







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