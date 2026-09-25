Seit zehn Jahren will die Mehrheit des Montabaurer Stadtrats ein neues Gewerbegebiet bei Eschelbach ausweisen. Der Bebauungsplan „Ober dem Beulköpfchen“ ist allerdings noch immer nicht rechtskräftig und muss nun erneut öffentlich ausgelegt werden.
Lesezeit 2 Minuten
Das Vorhaben der Stadt Montabaur, ein neues Gewerbegebiet „Ober dem Beulköpfchen“ bei Eschelbach auszuweisen, verzögert sich weiter. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Stadtrat mehrheitlich für die erneute Offenlage des Bebauungsplans, um die Öffentlichkeit am Verfahren zu beteiligen.