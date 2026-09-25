Bedrohte Vogelart nachgewiesen Neues Gewerbegebiet in Montabaur verzögert sich weiter Thorsten Ferdinand 25.09.2026, 16:00 Uhr

i Auf dem Beulköpfchen brütet die gefährdete Goldammer. Der Bebauungsplan für das geplante Gewerbegebiet musste deshalb erneut überarbeitet werden. Thorsten Ferdinand

Seit zehn Jahren will die Mehrheit des Montabaurer Stadtrats ein neues Gewerbegebiet bei Eschelbach ausweisen. Der Bebauungsplan „Ober dem Beulköpfchen“ ist allerdings noch immer nicht rechtskräftig und muss nun erneut öffentlich ausgelegt werden.

Das Vorhaben der Stadt Montabaur, ein neues Gewerbegebiet „Ober dem Beulköpfchen“ bei Eschelbach auszuweisen, verzögert sich weiter. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Stadtrat mehrheitlich für die erneute Offenlage des Bebauungsplans, um die Öffentlichkeit am Verfahren zu beteiligen.







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