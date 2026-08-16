Neue Leitung im Westerwald 
Neues Führungsteam für Dernbacher Schwestern gewählt
Die neue Provinzleitung der Armen Dienstmägde Jesu Christi mit der Leiterin Theresia Winkelhöfer (zweite von rechts) und den Pro
Die neue Provinzleitung der Armen Dienstmägde Jesu Christi mit der Leiterin Theresia Winkelhöfer (zweite von rechts) und den Provinzrätinnen (von links) Christel Reiter, Benedicta Köth, Annemarie Pitzl und Clementine Ferdinand.
Hans-Peter Metternich

Nach zweiwöchigen Provinzkapitel hat der Orden eine neue Leitung gewählt: Fünf Schwestern übernehmen Verantwortung. Bei einer feierlichen Eucharistie segnete Weihbischof Löhr das Team – wie sie Tradition und Erneuerung verbinden, bleibt spannend.

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Das Jahr des 175-jährigen Bestehens des Ordens der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) markierte neben vielen Aktivitäten im Jubiläumsjahr einen besonderen Meilenstein im Wirken der Dernbacher Schwestern. Zwei Wochen drehte sich beim zehnten Provinzkapitel der gesamtdeutschen Provinz alles um die Zukunft des Ordens.
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