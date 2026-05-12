Passend zum Jubiläumsjahr Neues Buch über die Dernbacher Ordensgründerin Hans-Peter Metternich 12.05.2026, 08:00 Uhr

i Porträt der Gründerin des Ordens der Arme Dienstmägde Jesu Christi, Katharina Kasper. Der Orden kann in diesem Jahr seinen 175. Geburtstag feiern. Hans-Peter Metternich

Mehr als 6600 Heilige und Selige kennt die Katholische Kirche. Seit 2018 ist Katharina Kasper aus Dernbach eine davon. Zu der Gründerin der Kongregation der Armen Dienstmägde Jesu Christi gibt es seitenweise Wissenswertes.

Im 175. Jahr ihres Bestehens lädt die Gemeinschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) dazu ein, ihre eigene Geschichte im Licht des Evangeliums neu zu betrachten. Was im 19. Jahrhundert aus dem Glauben einer einzelnen Frau erwuchs, hat sich mit den Dernbacher Schwestern zu einem geistlichen Weg entwickelt, der bis heute trägt: die Zuwendung zu den Armen und Kranken als Ausdruck gelebter Gottesliebe.







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