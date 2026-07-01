P.V.-Gruppe in Nisterau
Neues Betonwerk stärkt Wirtschaftsstandort Westerwald
Mit einem symbolischen Knopfdruck brachten sie das neue Betonwerk in Nisterau gemeinsam zum Laufen: (von links) Ernestos Varvaro
Mit einem symbolischen Knopfdruck brachten sie das neue Betonwerk in Nisterau gemeinsam zum Laufen: (von links) Ernestos Varvaroussis (P.V.-Geschäftsführer), Florian John (P.V.-Geschäftsführer), Fabian Fasel (Werkleiter Nisterau), Tobias Stahl (Produktionsleiter Nisterau), Benjamin Weber und Karen Barsegian.
Röder-Moldenhauer

2021 hat die P.V.-Unternehmensgruppe aus Hanau das Betonwerk Fasel in Nisterau übernommen – und jetzt am dortigen Standort die größte Einzelinvestition in ihrer Geschichte getätigt. Hunderte Gäste kamen zur Einweihung der neuen Produktionshalle.

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Als klares Bekenntnis zum Standort Westerwald wertet die Unternehmensgruppe P.V. Betonfertigteilwerke GmbH den Neubau ihres Werks in der Gemeinde Nisterau, der einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet hat. Die P.V.-Gruppe aus Hanau ist seit 2021 Inhaberin der ehemaligen Firma Gebr.

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