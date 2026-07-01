P.V.-Gruppe in Nisterau Neues Betonwerk stärkt Wirtschaftsstandort Westerwald Nadja Hoffmann-Heidrich 01.07.2026, 15:00 Uhr

i Mit einem symbolischen Knopfdruck brachten sie das neue Betonwerk in Nisterau gemeinsam zum Laufen: (von links) Ernestos Varvaroussis (P.V.-Geschäftsführer), Florian John (P.V.-Geschäftsführer), Fabian Fasel (Werkleiter Nisterau), Tobias Stahl (Produktionsleiter Nisterau), Benjamin Weber und Karen Barsegian. Röder-Moldenhauer

2021 hat die P.V.-Unternehmensgruppe aus Hanau das Betonwerk Fasel in Nisterau übernommen – und jetzt am dortigen Standort die größte Einzelinvestition in ihrer Geschichte getätigt. Hunderte Gäste kamen zur Einweihung der neuen Produktionshalle.

Als klares Bekenntnis zum Standort Westerwald wertet die Unternehmensgruppe P.V. Betonfertigteilwerke GmbH den Neubau ihres Werks in der Gemeinde Nisterau, der einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet hat. Die P.V.-Gruppe aus Hanau ist seit 2021 Inhaberin der ehemaligen Firma Gebr.







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