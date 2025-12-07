Aussichtspunkt umgestaltet Neues Bergkreuz thront jetzt über Hachenburg-Altstadt Nadja Hoffmann-Heidrich 07.12.2025, 16:00 Uhr

i Pfarrerein Julia Weiß von der evangelischen Kirchengemeinde Altstadt und Pfarrer Benedikt Wach von der katholischen Pfarrei Maria Himmelfahrt Hachenburg weihten das neue Bergkreuz in Altstadt ein. Röder-Moldenhauer

Besonders im alpinen Raum haben Bergkreuze eine lange Geschichte. Aber auch im Hachenburger Stadtteil Altstadt gibt es eine solche Tradition, die jetzt durch ein Gemeinschaftsprojekt eine Verjüngungskur erhielt.

In einer kleinen Feierstunde wurde am Freitag ein neues Bergkreuz auf dem Hebeberg im Hachenburger Stadtteil Altstadt eingeweiht. Das Vorgängerbauwerk war im Laufe der Jahre morsch geworden und musste abgebaut werden. Auch wenn das Wetter bei der Einweihung nicht mitspielte, merkte man allen an dem Projekt Beteiligten dennoch die Freude über und den Dank für das gelungene Ergebnis an.







