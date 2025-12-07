Neues Bergkreuz thront jetzt über Hachenburg-Altstadt

Besonders im alpinen Raum haben Bergkreuze eine lange Geschichte. Aber auch im Hachenburger Stadtteil Altstadt gibt es eine solche Tradition, die jetzt durch ein Gemeinschaftsprojekt eine Verjüngungskur erhielt.
In einer kleinen Feierstunde wurde am Freitag ein neues Bergkreuz auf dem Hebeberg im Hachenburger Stadtteil Altstadt eingeweiht. Das Vorgängerbauwerk war im Laufe der Jahre morsch geworden und musste abgebaut werden. Auch wenn das Wetter bei der Einweihung nicht mitspielte, merkte man allen an dem Projekt Beteiligten dennoch die Freude über und den Dank für das gelungene Ergebnis an.