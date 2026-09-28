Elektro oder Verbrenner? Neues Bauhof-Fahrzeug wird in Montabaur zum Politikum Thorsten Ferdinand 28.09.2026, 18:00 Uhr

i Elektro oder Verbrenner? Vor dieser Entscheidung steht aktuell auch die Stadt Montabaur, die ein neues Dienstfahrzeug für den Bauhof benötigt. Sebastian Kahnert/dpa/dpa-tmn. picture alliance/dpa

Bei der Frage, ob beim Autokauf ein Elektrofahrzeug oder ein Verbrenner die bessere Wahl ist, spielen Fakten und persönliche Vorlieben eine Rolle. Das zeigte auch die Diskussion im Montabaurer Stadtrat über ein neues Fahrzeug für den Bauhof.

Der Montabaurer Bauhof benötigt ein neues Dienstfahrzeug für die Arbeit in den städtischen Tiefgaragen. An der Frage, ob ein Benziner oder ein Elektrofahrzeug angeschafft werden soll, scheiden sich im Stadtrat allerdings die Geister. Während das Team des Bauhofs für den Kauf eines Benziners warb und damit einen Teil des Stadtrats überzeugte, brachen andere eine Lanze für die Elektromobilität und warnten vor den langfristigen Folgekosten bei der ...







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