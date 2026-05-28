Aktive Kirmesgesellschaft
Neuer Verein und Genusswanderung beleben Nisterau
Beste Stimmung herrschte bei der zweiten Genusswanderung der Kirmesgesellschaft Nisterau. Manche der 500 Teilnehmer zogen sogar
Beste Stimmung herrschte bei der zweiten Genusswanderung der Kirmesgesellschaft Nisterau. Manche der 500 Teilnehmer zogen sogar singend und tanzend durch Wald und Flur.
Röder-Moldenhauer

Mit vielen frischen Ideen setzt die neu gegründete Kirmesgesellschaft Nisterau Ausrufezeichen im Terminkalender der Gemeinde. Dazu zählt unter anderem die Genusswanderung, die jetzt bereits zum zweiten Mal stattfand und 500 Gäste anlockte.

Lesezeit 3 Minuten
Die Begeisterung für ihren noch recht jungen Verein ist Franziska Naeve und Lars Pfeiffer sofort anzumerken: Ende 2024 haben sie mit einigen Freunden und Bekannten die Kirmesgesellschaft (KG) Nisterau gegründet. Seither weht ein frischer Wind durch die Gemeinde, wie man jetzt bei der zweiten Genusswanderung des Vereins durch die Bacher Lay feststellen konnte: Die 500 Tickets für die Veranstaltung waren im Vorverkauf schnell vergriffen – und die ...

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