Es ist der Albtraum und die Urangst aller Eltern: Das eigene Kind ist plötzlich spurlos verschwunden. Zu diesem Thema hat der gebürtig aus dem Westerwald stammende Autor Daniel Kohlhaas jetzt einen packenden Thriller geschrieben.
Lesezeit 2 Minuten
„Wieso hast du nicht aufgepasst?“ Es ist diese Frage, die sich Julia Kämpf immer wieder stellt, dort im oberbergischen Wald, wo sie eine Stunde zuvor noch mit ihrem Mann Sebastian und ihrer Tochter Leni unbeschwert unterwegs war. Nun ist die Dreijährige fort – einfach verschwunden, trotz der panischen Suche, die Julia und Sebastian alle Kräfte abringt und die sie verzweifelt zurücklässt.