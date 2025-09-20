Premierenlesung in Hachenburg Neuer Thriller von Daniel Kohlhaas fasziniert Publikum Julia Hilgeroth-Buchner 20.09.2025, 07:00 Uhr

i Tolles Lese-Event im Hachenburger Vogtshof: Daniel Kohlhaas freute sich riesig, die Premiere seines neuen Psychothrillers "Je tiefer der Wald" in seiner Heimatregion feiern zu können. Der in der Szene gefeierte Autor ließ seine begeisterten Zuhörer auch auf unterhaltsame Weise hinter die Kulissen der Buchentstehung blicken. Julia Hilgeroth-Buchner

Es ist der Albtraum und die Urangst aller Eltern: Das eigene Kind ist plötzlich spurlos verschwunden. Zu diesem Thema hat der gebürtig aus dem Westerwald stammende Autor Daniel Kohlhaas jetzt einen packenden Thriller geschrieben.

„Wieso hast du nicht aufgepasst?“ Es ist diese Frage, die sich Julia Kämpf immer wieder stellt, dort im oberbergischen Wald, wo sie eine Stunde zuvor noch mit ihrem Mann Sebastian und ihrer Tochter Leni unbeschwert unterwegs war. Nun ist die Dreijährige fort – einfach verschwunden, trotz der panischen Suche, die Julia und Sebastian alle Kräfte abringt und die sie verzweifelt zurücklässt.







