Für die After-Run-Party beim Sparkasse Westerwald-Sieg Firmenlauf in Bad Marienberg musste diesmal das Zelt vergrößert werden: Auch beim Lauf selbst war der Andrang so groß wie nie.

So viele Läufer und Unternehmen waren noch nie dabei: Mit rund 1700 Startern und mehr als 100 Betrieben hat der Sparkasse Westerwald-Sieg Firmenlauf in Bad Marienberg einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt. Besonders erfreulich waren laut einer Pressemitteilung die Teilnahme von fast 300 Kindern beim „Young and Strong Run“ und die große Teilnehmerzahl beim Inklusionslauf. Hier ging die Caritas mit 170 Läufern auf die Strecke.

i Entlang der Strecke sorgten die vielen Fans für ordentlich Stimmung und motivierten so die Läufer. Röder-Moldenhauer

Aufgrund der großen Anzahl musste in diesem Jahr sogar das Zelt vergrößert werden. Entlang der gesamten Laufroute wurden die Sportler von begeisterten Zuschauern angefeuert. Auch diesmal hatten sich einige Teilnehmer wieder in ausgefallene Kostüme gekleidet. Unterwegs sorgte die „Schmehmann-Kurve“ für extra Motivation – mit stimmungsvoller Musik, einer Samba-Gruppe und kühlen Getränken. Auch der zeitweilige Regen konnte die Begeisterung nicht trüben. Bei der After-Run-Party heizte mit DJ Markus Deluxe den Athleten und Gästen ein. red

i Fast 300 Kinder gingen beim "Young and Strong Run" an den Start. Röder-Moldenhauer

Hier findet man die Sieger

Wer sind die Sieger des Sparkasse Westerwald-Sieg Firmenlaufs in Bad Marienberg? Hier können die Ergebnisse eingesehen werden: https://my.raceresult.com/328811/