Handel in Ransbach-Baumbach Neuer Supermarkt Candan öffnet im April Camilla Härtewig 18.03.2026, 18:00 Uhr

i Süleyman Calisir und Muhammed Olhan stecken mitten in den Vorbereitungen: Anfang April wollen sie in Ransbach-Baumbach den Supermarkt Candan in der Rohrhofstraße 1a eröffnen. Camilla Härtewig

In Ransbach-Baumbach öffnet bald der Supermarkt Candan. Frische Backwaren aus eigener Bäckerei und internationale Spezialitäten sollen Kunden begeistern. Was steckt hinter dem ambitionierten Projekt?

Es gibt gute Neuigkeiten für die Töpferstadt: Süleyman Calisir und Muhammed Olhan haben große Pläne in und für Ransbach-Baumbach. Die beiden Geschäftsmänner stecken mitten in den Vorbereitungen: Im April wollen sie den Supermarkt Candan in der Rohrhofstraße 1a am Ortsausgang Richtung Ebernhahn eröffnen.







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