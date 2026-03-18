In Ransbach-Baumbach öffnet bald der Supermarkt Candan. Frische Backwaren aus eigener Bäckerei und internationale Spezialitäten sollen Kunden begeistern. Was steckt hinter dem ambitionierten Projekt?
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Es gibt gute Neuigkeiten für die Töpferstadt: Süleyman Calisir und Muhammed Olhan haben große Pläne in und für Ransbach-Baumbach. Die beiden Geschäftsmänner stecken mitten in den Vorbereitungen: Im April wollen sie den Supermarkt Candan in der Rohrhofstraße 1a am Ortsausgang Richtung Ebernhahn eröffnen.